Pedrógão Grande

O primeiro-ministro, António Costa, assegurou hoje haver do Governo "total abertura" para colaborar em "qualquer proposta de comissão técnica independente" criada pelo parlamento sobre a tragédia recente em Pedrógão Grande.

Falando na conferência de imprensa no final da reunião de hoje do Conselho de Ministros, dedicada a analisar os fogos que deflagraram recentes no país, em concreto em Pedrógão Grande, António Costa garantiu "total abertura e disponibilidade para apoiar qualquer proposta de comissão técnica independente que venha a ser criada por iniciativa" parlamentar, como pediu o PSD.

"Colaboraremos com total abertura e disponibilidade", garantiu.