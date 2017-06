Actualidade

O 'cluster' português da Aeronáutica, Espaço e Defesa (AED) assinou protocolos de colaboração com os 'clusters' congéneres de Hamburgo (Alemanha), Ontário e Montreal (Canadá) para potenciar a realização de negócios e a integração das respetivas cadeias de fornecimento.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente do AED e presidente da PEMAS - Associação para a Valorização e Promoção da Oferta das Empresas Nacionais para o Setor Aeronáutico adiantou que estes protocolos foram assinados durante o 52.º International Paris Air Show, que decorre desde a passada segunda-feira até domingo no Parque de Exposições de Le Bourget, em Paris, e é considerado "o maior evento do mundo da indústria aeronáutica e aeroespacial".

De acordo com Paulo Chaves, há já cerca de uma década que Portugal marca presença todos os anos, alternadamente, no salão de Paris e no congénere de Londres, que diz serem "uma montra" da "muito grande" indústria aeronáutica europeia, onde Portugal "ainda tem um peso pequeno", mas com "grande potencial de crescimento".