O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar hoje presente no funeral militar português morto no Mali, que se realizará em Valongo, disse à Lusa fonte da Presidência da República.

Nas cerimónias fúnebres, que terão honras militares, estarão também o ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, os chefes dos ramos militares e o 'chairman' do Comité Militar da União Europeia, general Mikhail Kostarakos, o posto militar da União Europeia, segundo um comunicado do Estado-Maior das Forças Armadas.

O sargento-ajudante Gil Fernando Paiva Benido, de 42 anos, integrava o contingente nacional na Missão de Treino da União Europeia no Mali, composto por 10 elementos. Casado e com duas filhas melhores, prestava serviço no Comando de Pessoal no Porto.