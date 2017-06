Góis

O comandante operacional do combate ao incêndio de Góis garantiu hoje que já não há focos de fogo no perímetro controlado pelos bombeiros, mas alertou para eventuais reacendimentos devido à subida de temperatura e ventos fortes.

"Não temos chama no perímetro do incêndio (...), mas não podemos baixar a guarda" disse Carlos Tavares junto ao posto de comando do incêndio, em Góis.

O comandante operacional manifestou preocupação com a "forte possibilidade" de haver reacendimentos em diversas zonas dos 20 mil hectares que foram afetados pelas chamas nos últimos três dias nos concelhos de Góis, Pampilhosa da Serra e Arganil.