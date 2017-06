Actualidade

A intoxicação alimentar de 17 crianças e um adulto ocorrida na quarta-feira em Serpa terá sido provocada por sandes feitas pelos próprios e consumidas na piscina da cidade, admitiu hoje à agência Lusa o presidente do município.

"Ainda não há certeza sobre o que provocou a intoxicação alimentar, mas, à partida, foi comida feita por eles e que lhes fez mal", nomeadamente sandes, disse Tomé Pires, presidente da Câmara de Serpa, no distrito de Beja.

Fonte do Gabinete de Comunicação da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) disse à Lusa que as causas da intoxicação alimentar estão a ser averiguadas pela unidade de saúde pública da instituição.