Autárquicas

Fernando Medina vai apresentar na segunda-feira a sua candidatura a presidente da Câmara de Lisboa, sessão que contará com a presença do secretário-geral do PS, António Costa, disse hoje à agência Lusa fonte da direção socialista.

Segundo a mesma fonte, a apresentação da candidatura de Fernando Medina decorrerá no Palácio Galveias, em Lisboa, pelas 18:00.

Fernando Medina é presidente da Câmara de Lisboa desde 06 de abril de 2015, data em que substituiu nestas funções o atual primeiro-ministro e líder socialista, António Costa.