Actualidade

A diretora-geral da UNESCO, Irina Bokova, condenou hoje a destruição do emblemático minarete inclinado da cidade velha de Mossul e da mesquita adjacente de Al-Nuri, um gesto que "aprofunda as feridas" do povo do Iraque.

"Esta nova destruição aprofunda as feridas de uma sociedade já afetada por uma tragédia humanitária sem precedente", afirmou Bokova num comunicado.

Na quarta-feira, explosões destruíram o famoso minarete inclinado e a mesquita de Mossul.