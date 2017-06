Actualidade

Os diplomas do Governo que aprovam o regime extrajudicial de recuperação de empresas, a conversão de créditos em capital e estabelece o estatuto do mediador de recuperação de empresas vai estar na sexta-feira em debate no parlamento.

O programa do Governo assumiu, entre os seus objetivos principais para o relançamento da economia portuguesa e para a criação de emprego, a redução do elevado nível de endividamento das empresas e a melhoria das condições para o investimento.

Mediante estes objetivos, o Governo estabeleceu várias medidas, entre as quais as que constam dos três diplomas que estarão em debate no plenário da Assembleia da República na sexta-feira: a criação do estatuto de mediador de recuperação de empresas; o regime extrajudicial de recuperação de empresas; e o regime jurídico de conversão de créditos em capital.