Pedrógão Grande

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que todos os mecanismos de apoio estão ativados e disponíveis nos concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, os mais afetados pelos incêndios dos últimos dias.

"Todos os mecanismos de apoio do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, do Ministério do Planeamento, do Ministério da Agricultura e o Fundo de Emergência Municipal estão ativados e disponíveis", disse António Costa durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro afirmou que é prioritário reconstruir os concelhos mais afetados pelo fogo.