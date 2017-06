Góis

Os moradores das aldeias serranas do concelho de Góis começaram hoje a avaliar os danos provocados pelos incêndios dos últimos dias nas suas propriedades e terrenos, ainda assustados pela dimensão do fogo e por reacendimentos pontuais.

"Já ajudei a combater muitos, muitos incêndios, mas de um destes não tenho lembrança", disse à agência Lusa Acácio Almeida Rosa, morador na Candosa, onde os bombeiros passaram a noite em alerta para travar as chamas que desciam pela encosta e ameaçavam as casas.

Desde os anos 1960, quando casou, que mora naquela aldeia à beira do rio Ceira, e fala com espanto do fogo que começou no sábado e que só hoje de manhã cedo foi dado como dominado: "Até o vento ajudou a castigar-nos", propagando as chamas, afirma.