Góis

O secretário de Estado da Administração, Jorge Gomes, disse hoje em Avelar que todas as pessoas que foram deslocadas nos dois últimos dias em Góis, devido ao incêndio florestal que deflagrou no sábado, já estão nas suas casas.

"Em Góis, todas as pessoas que foram deslocadas ao longo dos dois últimos dias já estão nas suas próprias casas, o que é motivo de satisfação, não só para as pessoas, como para as comunidades e para nós próprios", afirmou o governante.

Jorge Gomes deslocou-se ao posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, distrito de Leiria, e prestou declarações aos jornalistas antes de entrar para um 'briefing' com o comandante operacional da Proteção Civil António Ribeiro.