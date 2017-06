Actualidade

Um grau celsius (°C) de aumento de temperatura em 50 anos basta para agravar o número de casos de malária e doenças diarreicas em Moçambique, conclui um relatório apresentado hoje pelo Ministério da Saúde em Maputo.

"Com o aumento da temperatura de um a 1,5 graus, teremos um incremento do número de casos", afirmou à Lusa Tatiana Marrufo, médica e pesquisadora do Observatório Nacional de Saúde.

Tatiana Marrufo falava à margem da cerimónia de apresentação do primeiro relatório sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde em Moçambique, uma pesquisa elaborada pelo Observatório Nacional de Saúde, em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.