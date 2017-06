Incêndios

Deputados da comissão de Defesa Nacional deslocam-se na sexta-feira à região mais afetada pelos incêndios florestais para conhecer as missões que os militares estão a desempenhar no local, no apoio ao dispositivo de combate aos fogos.

Os deputados pretendem "recolher informação" sobre as preocupações que os militares empenhados na operação possam ter e "manifestar apoio institucional", disse à Lusa o deputado Marco António Costa, presidente da comissão de Defesa Nacional.

Miranda Calha, João Soares e José Medeiros, do PS, Carlos Costa Neves e Marco António Costa, do PSD, e Jorge Machado, do PCP, deslocam-se em primeiro lugar ao Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes, onde está instalado o posto de comando.