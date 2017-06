Pedrógão Grande

O secretário de Estado da Administração Interna disse hoje que o incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande pode ser dado como extinto na sexta-feira ou no sábado, também com a ajuda das condições climatéricas favoráveis.

"Neste momento, estamos só num ponto de vigilância. Já não há chamas rigorosamente nenhumas. Temos temperaturas que no máximo atingirão os 25 graus, um índice de humidade relativa de 50% e vamos ter uma temperatura noturna que rondará os 18 graus", explicou o governante.

Jorge Gomes, que falava à saída de um 'briefing' realizado no posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, Leiria, com o comandante operacional da Proteção Civil, António Ribeiro, mostrou-se otimista em relação à extinção do incêndio durante os próximos dois dias.