Pedrógão Grande

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que se vai realizar "um inquérito final" quando o incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande terminar, sublinhando que é "essencial apurar cabalmente tudo o que aconteceu".

"Haverá necessariamente um inquérito final que será realizado quando todas as ocorrências tiverem terminado", afirmou António Costa na conferência de imprensa do final do Conselho de Ministros, sem especificar quem vai conduzir a investigação.

O primeiro-ministro realçou que "é essencial apurar cabalmente tudo o que aconteceu, as suas causas e consequências", tendo, para tal, o Governo já tomada a iniciativa de questionar o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), GNR e Autoridade Nacional de Proteção Civil.