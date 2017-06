Actualidade

O PCP vai reunir o Comité Central, órgão dirigente alargado entre congressos, pela segunda vez em 2017 no domingo "para analisar a situação política e social e tarefas do partido", segundo fonte comunista.

Na sede nacional do PCP, Lisboa, os 146 eleitos na reunião magna de dezembro de 2016 (que decorreu em Almada), e convocados para a reunião, deverão debruçar-se, entre outros assuntos, sobre a tragédia dos fogos florestais que atingiu a região centro do país provocando 64 mortos, além das eleições autárquicas que se realizam em 01 de outubro e a posterior discussão sobre o Orçamento do Estado para 2018.

O encontro tem início marcado para as 11:00 e o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, dará uma conferência de imprensa sobre as principais conclusões até àquele momento, pelas 18:00.