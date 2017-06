Actualidade

A ANA - Aeroportos de Portugal informou hoje que os procedimentos de controlo de segurança devem ser "mais demorados" no fim de semana devido à greve das empresas de segurança e "elevado incremento de tráfego registados nos últimos meses".

Em comunicado, a ANA recomendou, face à maior demora, que os passageiros cheguem ao aeroporto com, pelo menos, três horas de antecedência em relação à hora do seu voo.

"Sugere-se, igualmente, que os passageiros procedam ao despacho de bagagem no 'check-in', para reduzir o número de peças a rastrear no controlo de bagagem de mão", lê-se no comunicado.