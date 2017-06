Pedrógão Grande

O presidente do PS criticou hoje o agendamento pelo PSD de um debate para a próxima semana sobre questões inquietantes que resultaram do incêndio de Pedrógão Grande, advertindo que os socialistas não estão para brigas entre partidos.

Esta posição foi assumida por Carlos César em conferência de imprensa, na Assembleia da República, depois de confrontado com o agendamento potestativo [de caráter obrigatório] feito pela bancada social-democrata para o próximo dia 29 - debate em que o PSD pretende discutir questões que "apoquentam, inquietam e intrigam" os portugueses na sequência da tragédia resultante do incêndio de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, do qual resultaram pelo menos 64 mortos.

"Neste tempo que estamos a viver e face à própria proposta que antes o PSD apresentou para a constituição de uma comissão técnica independente" sobre as causas do incêndio de Pedrógão Grande, "eu não colocaria um debate imediato, que assume naturalmente um caráter político e até uma tentativa incriminatória", começou por responder o líder da bancada socialista.