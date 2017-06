Actualidade

O comissário europeu Pierre Moscovici propôs hoje em Madrid que o comissário com o pelouro da Economia fique com as funções de presidente do Eurogrupo, sendo ministro das Finanças da zona euro.

Moscovici, atual comissário dos Assuntos Económicos, evitou no entanto propor-se para o cargo, apesar de considerar que teria competência para o ocupar.

"Sou favorável a um ministro das Finanças da zona euro, não um ministro que seja superior ao ministro nacional, mas alguém que possa controlar de forma mais eficaz a zona euro, que tenha ao mesmo tempo a função de presidente do Eurogrupo e de comissário dos Assuntos Económicos e Financeiros", declarou, num almoço com empresários em Madrid.