Pedrogão Grande

O incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande destruiu totalmente cerca de 20 habitações e afetou uma centena de postos de trabalhos, segundo os prejuízos provisórios avançados hoje pelo Governo.

Na conferência de imprensa realizada após o Conselho de Ministros, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, adiantou que em cerca de metade do concelho de Pedrógão Grande foram identificadas "duas dezenas de habitações permanentes profundamente afetadas em que as pessoas não podiam residir", além de terem sido afetadas "muitas mais habitações não permanentes", anexos agrícolas e outro tipo de explorações.

Pedro Marques disse também que foram afetadas, pelo menos, uma centena de postos de trabalho de três grandes unidades agroindustriais existentes nos concelhos de Pedrogão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.