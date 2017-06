Actualidade

A PSP de Braga informou hoje que, este ano, é proibido o lançamento de balões de ar quente durante as Festas de S. João, face à antecipação do início do período crítico de incêndios.

Em comunicado, a PSP refere que em causa está a portaria que antecipou para hoje o início do período critico, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios.

Neste período, que vigora até 30 de setembro, devem ser asseguradas medidas especiais de prevenção contra incêndios florestais.