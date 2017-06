Confederações

Camarões e Austrália empataram hoje 1-1, em jogo da segunda jornada do grupo B da Taça das Confederações de futebol, resultado que deixa as duas seleções em situação complicada quanto ao apuramento para as meias-finais.

Em São Petersburgo, na Rússia, os campeões africanos adiantaram-se no marcador mesmo no final do primeiro tempo, com um golo de Anguissa, aos 45+1, mas os campeões asiáticos chegaram à igualdade aos 60 minutos, através de Milligan, na conversão de uma grande penalidade.

Este resultado deixa as duas equipas com a situação ainda mais complicada quanto a uma eventual passagem às meias-finais, uma vez que contam ambas apenas um ponto, quando ainda falta o outro jogo para encerrar a segunda ronda, entre Alemanha e Chile, equipas que lideram com três pontos, sendo que o vencedor dessa partida fica automaticamente apurado.