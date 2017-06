Actualidade

O Banco Popular Portugal desistiu de ser uma sucursal do espanhol Banco Popular, como tinha anunciado em janeiro, informou hoje a instituição em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O Banco Popular Portugal informa ter apresentado ao Banco de Portugal a desistência do pedido de autorização prévia da cisão parcial transfronteiriça intracomunitária a favor do Banco Popular Español", lê-se na nota publicada no portal da CMVM.

No documento, o banco recorda também os comunicados que emitiu ao mercado em 5 de janeiro e 10 de abril últimos, dando conta da intenção de constituir uma sucursal em Portugal para exercer a atividade bancária objeto da planeada cisão, e alterar os estatutos do Banco Popular Portugal para uma sociedade de locação financeira.