Góis

Um contingente de bombeiros florestais da Extremadura espanhola juntou-se hoje às forças que combatem o incêndio de Góis, considerado "dominado" desde as 07h45, elevando para 190 o número de operacionais espanhóis no terreno.

A força voluntária dos sapadores florestais espanhóis incluem operacionais das províncias da Galiza, Extremadura e Andaluzia, que atuam sob a autoridade das forças portuguesas de Proteção Civil.

Segundo o comandante operacional Pedro Nunes, são bombeiros altamente especializados, que têm tido no terreno "um comportamento excelente, à imagem do que acontece com os bombeiros portugueses".