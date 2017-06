Actualidade

O secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, afirmou hoje que o Governo manifestou "alguma abertura" para integrar trabalhadores precários do Estado que tenham menos de três anos de serviço.

"Ficou a abertura para que se possam acomodar até períodos inferiores aos três anos, seja por intermédio das especificidades das carreiras, seja pelas necessidades permanentes dos serviços", afirmou José Abraão aos jornalistas no final da reunião que decorreu esta tarde no Ministério das Finanças, em Lisboa, com os secretários de Estado da Administração Pública, Carolina Ferra, e do Emprego, Miguel Cabrita, sobre o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP).

Reiterando que "não faz sentido que alguém que é precário, que não tem três anos de serviço, que satisfaz necessidades permanentes e que tem um vínculo inadequado seja substituído por outro vínculo precário", o dirigente sindical disse que "houve abertura para, no processo negocial que se está a desenvolver, acomodar soluções que correspondam à necessidade permanente e que se encontre um vínculo adequado".