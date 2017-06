Pedrógão Grande

As autópsias às 64 vítimas dos incêndios que atingiram a região Centro desde sábado foram concluídas em 48 horas e já foi possível identificar 44 delas, anunciou hoje o gabinete da ministra da Justiça.

Em comunicado, a mesma fonte refere que o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciência Forense (INMLCF) emitiu os certificados de óbito relativos aos 44 corpos, permitindo o seu levantamento pelas famílias.

"A Conservatória do Registo Civil de Coimbra, em estreita articulação com o INMLCF, emitiu igualmente as correspondentes certidões de óbitos, o que permite a realização dos funerais e subsequentes atos sucessórios", explica.