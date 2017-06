Confederações

O norte-americano Mark Geiger vai dirigir no sábado o jogo Nova Zelândia-Portugal, da terceira e última jornada do grupo A da Taça das Confederações de futebol, que pode ditar o apuramento luso para as meias-finais.

Mark Geiger será auxiliado pelo canadiano Joe Fletcher e pelo também norte-americano Charles Morgante, enquanto o esloveno Damir Skomina será o quarto árbitro.

Geiger, de 42 anos, é professor de matemática e recebeu as insígnias da FIFA em 2008, tendo, em termos de grandes competições, já arbitrado nos Jogos Olímpicos Londres2012 e no Mundial2014 do Brasil.