Pedrógão Grande

A Proteção Civil vai reduzir hoje à noite o número de operacionais envolvidos no combate ao incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande no sábado e que foi dominado na tarde de quarta-feira, informou o comandante operacional António Ribeiro.

Num 'briefing' no posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião (distrito de Leiria), perto das 18:00, o responsável referiu que o número de meios a retirar do terreno ainda não está definido, mas admitiu que a diminuição possa ser de cerca de 50%.

"O incêndio continua numa fase de rescaldo e vigilância ativa em todos os perímetros. Tivemos um dia de trabalho com pequenas reativações, facilmente debeladas", afirmou aos jornalistas.