Actualidade

A Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) do Porto pediu hoje às forças de segurança "tolerância zero" face a quem decida lançar balões de São João, disse à Lusa o presidente daquela entidade, Marco Martins.

"As indicações dadas às forças de segurança foram para tolerância zero. Mas, sem prejuízo de perceber que é uma tradição de São João, acho que neste momento deve prevalecer o bom senso", disse o presidente da CDPC do Porto.

Lançar balões de São João é este ano proibido, podendo levar a uma multa até aos cinco mil euros por pessoa singular, e a PSP do Porto disse hoje que irá proceder à fiscalização durante os festejos.