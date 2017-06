Actualidade

A PSP de Braga alertou hoje para o valor das coimas aplicáveis ao lançamento de balões de ar quente, que podem ascender a 5000 ou 60.000 euros, consoante seja efetuado por pessoas singulares ou coletivas.

O alerta surge depois de, também hoje, a PSP de Braga ter informado, em comunicado, que é proibido o lançamento de balões de ar quente durante as Festas do S. João, face à antecipação do início do período crítico de incêndios.

"O valor das coimas está estipulado no decreto-lei 124/2006, de 28 de junho, referente ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios", disse à Lusa fonte oficial do Comando de Braga da PSP.