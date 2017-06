Incêndios

O presidente do Grupo Parlamentar do PS designou o antigo ministro socialista e atual vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão para as funções de porta-voz da bancada para as questões relacionadas com os incêndios florestais.

Esta decisão de Carlos César foi hoje transmitida à agência Lusa por fonte oficial da direção do Grupo Parlamentar socialista.

Em representação do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, Jorge Lacão esteve no domingo no incêndio de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, que até ao momento já causou 64 mortes.