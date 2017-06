Actualidade

PSD e PS manifestaram-se hoje favoráveis à regulação da representação de interesses, admitindo os sociais-democratas apresentaram um projeto próprio, que os socialistas também deverão ter, mas contando com a objeção do BE e do PCP.

"É incontornável, é, aliás, matéria que consta do programa eleitoral e depois do programa de Governo do PS. É matéria para a qual nos parece que deve haver regulamentação", afirmou o deputado socialista Pedro Delgado Alves na comissão parlamentar eventual da Transparência, enunciando princípios orientadores, sem apresentar um projeto concreto.

O PSD, através da deputada Clara Marques Mendes, "está disponível para dar o seu contributo", e "eventualmente apresentar propostas", sempre com o objetivo de que seja produzida legislação que regule a representação de interesses, sobre a qual o CDS-PP já apresentou uma proposta.