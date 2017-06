Pedrógão Grande

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, manifestou hoje o seu desagrado pelo facto de o comando operacional da Proteção Civil ter saído da zona industrial da vila e ter sido levado para Ansião.

"Foi retirado o posto de comando de Pedrógão [Grande]. Depois nem o levaram para Figueiró [dos Vinhos] nem para Castanheira [Pera]. Levaram precisamente para Ansião, a 40 quilómetros daqui o que é horrível", afirmou à agência Lusa.

Valdemar Alves disse ainda que não lhe foi dada qualquer justificação e adiantou que a única coisa que ouviu dizer ao comandante operacional da Proteção Civil que estava no terreno naquele dia, foi que o posto do comando iria para junto do mercado.