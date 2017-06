Incêndios

A Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra apelou hoje a que se apoie monetariamente os bombeiros voluntários locais, para atenuar os estragos provocados pelos incêndios que lavram na zona Centro de Portugal desde sábado.

"Ao longo deste flagelo, os nossos Bombeiros Voluntários foram sofrendo alguns infortúnios, nomeadamente no que diz respeito à danificação de viaturas e outros equipamentos. Assim, apelamos a que dentro das possibilidades de cada um, façam o vosso donativo para o seguinte IBAN: PT50-0045 4118 4024 5896 5622 0, na tentativa de atenuar os estragos provocados pelo desastre", lê-se numa mensagem publicada hoje na página da autarquia na rede social Facebook.

No texto, a autarquia manifesta "o mais sincero e profundo pesar, para com as famílias das vítimas da recente catástrofe" que afetou aquele concelho, mas também "concelhos próximos", e agradece "a constante solidariedade demonstrada por todos os que direta ou indiretamente ajudaram a combater o flagelo das chamas" em Pampilhosa da Serra.