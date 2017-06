Actualidade

Os líderes da UE adotaram hoje os critérios para a escolha das cidades que acolherão as sedes das agências europeias atualmente em Londres, uma das quais a do Medicamento, que Portugal quer receber, agendando a eleição para novembro.

"Acordado. A UE27 irá decidir em votações em novembro a recolocação das agências da UE atualmente no Reino Unido. Confirma a unidade da UE27. Reduz a incerteza do 'Brexit'", escreveu o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, na sua conta na rede social Twitter.

Numa sessão de trabalho hoje à noite, a 27 - já sem a primeira-ministra britânica, Theresa May, na sala -, os chefes de Estado e de Governo da UE aprovaram um documento sobre o procedimento que será seguido para a decisão sobre a recolocação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), à qual Portugal concorre, e a Autoridade Bancária Europeia (EBA), no contexto da saída do Reino Unido da União.