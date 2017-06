Actualidade

A morte de um jovem português em Londres na sequência de uma operação policial está a ser investigada, confirmou hoje a Comissão Independente de Queixas contra a Polícia [IPCC, na sigla inglesa].

Edit Frederico da Costa, de 25 anos, morreu na quarta-feira no hospital de Newham, onde se encontrava internado nos cuidados intensivos desde 15 de junho, após um alegado uso de força excessiva por parte de agentes da polícia.

O português de 25 anos, a residir no Reino Unido desde 1996, encontrava-se num carro com duas outras pessoas, um amigo e a mulher, quando foi abordado por polícias britânicos em Beckton, no este de Londres pelas 22:00 horas.