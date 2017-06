Actualidade

O Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que alarga as competências da Unidade de Grandes Contribuintes (UGC), que passará a ter responsabilidades no plano executivo.

Numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República, lê-se que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma do Governo que "procede à adaptação da estrutura da Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira".

Entre as alterações propostas está o alargamento das competências da UGC que, quando foi criada - há cinco anos - tinha apenas competências de "acompanhamento e gestão tributária das empresas qualificadas como grandes contribuintes", não lhe tendo sido atribuída atuação ao nível do processo executivo, uma área que estava reservada aos serviços periféricos locais.