Empresa fundada pelo ator há quatro anos, sediada no México, foi vendida esta quinta-feira por 897 milhões de euros a uma multinacional de bebidas alcoólicas.

Quatro anos depois de ter criado a marca de tequila Casamigos com dois amigos, George Clooney decidiu vender a empresa.

O negócio foi concretizado esta quinta-feira por 897 milhões de euros. A aposta foi feita pela Diageo, uma multinacional britânica de bebidas alcoólicas, que detém marcas como Smirnoff, Baileys ou Johnnie Walker.

Segundo o Daily Mail, a Diageo pagará aos co-fundadores da Casamigos, que tem sede no México, cerca de 600 milhões de euros, sendo que os restantes 200 milhões serão pagos consoante o desempenho da empresa nos próximos dez anos.

A criação da Casamigos começou com uma brincadeira de George Clooney com o empresário da área da restauração americano Rande Gerber – também famoso por ser marido de Cindy Crawford.

Os dois gostam de passar férias no México e partilham o gosto por tequila. Por isso, um dia, decidiram criar esta bebida para consumirem entre amigos.

No entanto, encontraram aquela que consideraram ser a destilaria perfeita e, passados dois anos, compraram duas mil garrafas de tequila.

No ano seguinte, decidiram avançar com o negócio, que passou a contar também com a participação de Michael Meldman.

Gerber não tem dúvidas que o sucesso da marca passa pela qualidade da bebida: «Temos uma garrafa barata, mas com tequila de melhor qualidade lá dentro» – cada garrafa custa cerca de €55.

Apesar da venda, Clooney e os outros dois sócios vão continuar a acompanhar de perto a evolução da empresa.

«Se nos perguntassem há quatro anos se íamos criar uma empresa de mil milhões de dólares, teríamos dito que não. Mas nós não vamos a lado nenhum. Vamos continuar a fazer parte da Casamigos», garantiu o ator através de comunicado.