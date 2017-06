Eleição

Região autónoma ocupa o 4º lugar de um guia internacional que desvenda os destinos de viagem mais especiais, menos conhecidos e acessíveis na Europa.

Não é porque o escriba lá nasceu que os Açores ocupam destaque nesta página.

Tal distinção deve-se exclusivamente ao facto de as nove ilhas integrarem o Top 15 dos Tesouros Escondidos, uma iniciativa da Mastercard para reunir as jóias raras da Europa que continuam por descobrir pelas pessoas comuns.

Para compilar a lista, enviada ao Destak, a marca teve em conta a sua base de dados, mas também informações de bloggers de viagens locais e especialistas em turismo.

Estes ponderaram atributos como a beleza, a densidade de turistas, a aceitação de pagamentos, o custo da estadia e a conveniência.

Entre os atributos apontados aos Açores que lhe valeram a distinta 4ª posição está o facto de ser considerado um paraíso pouco explorado, com uma beleza natural extraordinária e um preço acessível.

Para isso terá contribuído a abertura às companhias low cost, que passaram a viajar diretamente e praticamente de forma diária para São Miguel e Terceira.

O arquipélago é ultrapassado neste ranking pela região austríaca de Salzkammergut – onde se localiza o Lago Hallstatt –, que fica com o 3º lugar; pela cidade medieval de Zebugg em Malta; e pela região das Astúrias, no norte de Espanha, cujas vistas deslumbrantes do convento de Covadonga valem a liderança deste top.

Perast (Montenegro); Lednice-Valtice (Rep. Checa); Ilha de Pag (Croácia); Ilha Saaremaa (Estónia); Região de Volos e Pelion (Grécia); Velika Planina (Eslovénia); Kaszuby (Polónia); Naarden (Países Baixos); Cape Kolka (Letónia); Delta do Danúbio (Roménia); e Balaton-Uplands (Hungria) são as restantes eleitas.