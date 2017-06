Actualidade

A Arábia Saudita e outros países árabes, que cortaram relações com Doha, apresentaram uma lista de exigências para pôr fim à crise, foi hoje noticiado.

Numa lista de 13 pontos - apresentada ao Qatar pelo Kuwait, que está a ajudar a mediar a crise - aqueles países exigiram o encerramento da televisão Al-Jazira, de uma base militar da Turquia no Qatar e numa redução das ligações diplomáticas com o Irão, de acordo com a agência noticiosa Associated Press (AP), que obteve uma cópia da lista, em árabe, de um dos países envolvidos no conflito.

Os quatro países exigiram ainda que Doha corte quaisquer contactos com a Irmandade Muçulmana e outros grupos fundamentalistas islâmicos como o xiita Hezbollah, a Al-Qaida e o Estado Islâmico.