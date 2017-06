Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram hoje e dez ficaram feridas na explosão de uma bomba perto de instalações da polícia no sudoeste do Paquistão, disse a polícia.

De acordo com um porta-voz Shahzada Farhat, o ataque ocorreu em Quetta, capital da província do Baluchistão, no sudoeste do país, perto do gabinete do chefe da polícia provincial.

Imagens difundidas pela televisão mostraram veículos muito danificados e uma estrada coberta de estilhaços de vidro.