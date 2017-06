Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, encaminhou "sempre" as suspeitas de irregularidades ou de crimes para as instâncias competentes, disse hoje à agência Lusa fonte oficial do organismo, recusando publicitar estas ações.

Questionada pela agência Lusa acerca das denúncias do FC Porto sobre a alegada influência do Benfica na arbitragem, fonte oficial da FPF assegurou que o líder federativo tem "pulso firme", mas não trata os assuntos na "praça pública": "Desde o primeiro dia do seu mandato na FPF, Fernando Gomes tem feito um trabalho silencioso, mas eficaz, para defender a verdade desportiva. Sempre que tem conhecimento de qualquer informação ou facto que possa indiciar irregularidades ou práticas criminais, o presidente da FPF encaminhou esses dados para as entidades policiais, de investigação ou para os órgãos de justiça desportiva."

"Este combate, que tem sido feito de forma discreta, mas com pulso firme, não é feito na praça pública, mas nas instâncias adequadas, com competência para apurar a verdade dos factos", disse a fonte federativa, acrescentando que "Fernando Gomes contratou o sistema de prevenção e monitorização que permite detetar os jogos viciados em função das apostas desportivas".