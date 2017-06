Incêndios

O PCP de Coimbra defendeu hoje a necessidade de "medidas de prevenção estrutural, de ordenamento florestal e de defesa da floresta contra incêndios" para evitar situações como as verificadas desde sábado em vários concelhos da região Centro.

"Os problemas da floresta portuguesa e as catástrofes que, ano após ano, a atingem, são inseparáveis das consequências do plano nacional da Política Agrícola Comum e suas sucessivas reformas, do desaparecimento de muitos milhares de explorações familiares, da desertificação do mundo rural do interior do país e das suas consequências no plano do ordenamento do território nacional", refere, em comunicado.

Uma delegação da Direção da Organização Regional de Coimbra do PCP, onde se integra a deputada Ana Mesquita, vai deslocar-se no sábado às áreas afetadas "para avaliar das consequências da tragédia e as medidas necessárias a adotar".