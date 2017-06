Actualidade

A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultura apresenta hoje, no Cartaxo, o selo de certificação de carne de porco portuguesa de "qualidade superior", porco.pt, iniciando a campanha "Dê o porco ao manifesto - Escolha o que é nosso".

A apresentação decorre no final do oitavo Congresso Nacional de Suinicultura, que decorre desde quinta-feira no Centro Cultural do Cartaxo, no distrito de Santarém, e no qual cerca de 400 profissionais do setor - entre produtores, veterinários, farmacêuticos, representantes das indústrias de rações e também responsáveis de entidades oficiais - debatem questões como estratégias de desenvolvimento e internacionalização, promoção de raças autóctones, melhoria das práticas de produção (nomeadamente sanitárias e de bem-estar animal) e a criação de metodologias de diferenciação da carne de porco pela qualidade.

A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultura (FPAS) explica o lançamento da marca porco.pt com o facto de, segundo um estudo que promoveu, 52% da população portuguesa desconhecer a origem da carne que consome.