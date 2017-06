Incêndios

A Associação Transumância e Natureza (ATN), com sede em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, defendeu hoje "uma nova política florestal que invista numa floresta diversificada, resiliente ao fogo e caracterizada por espécies autóctones".

No seguimento dos "trágicos acontecimentos" registados na região Centro, a direção da ATN exprime a sua solidariedade para com os familiares das vítimas de Pedrógão Grande e com a população da área afetada e, com base na sua experiência, faz sugestões em ordem a uma nova política florestal.

"Consideramos que nesta altura são mais importantes os contributos das pessoas envolvidas diretamente nas dinâmicas das zonas rurais, que vivem e trabalham todos os dias nesta realidade, do que considerações teóricas distantes, onde não há contacto nem consciência concreta das situações", defende a direção da associação em nota hoje enviada à agência Lusa.