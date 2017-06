Óbito/Miguel Beleza

O ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou hoje o antigo ministro Miguel Beleza, que morreu na quinta-feira, como um "economista brilhante" e um precursor da economia moderna.

"O professor Miguel beleza foi um economista brilhante e precursor da aplicação do que hoje se pode chamar de economia moderna, quer na academia, quer no processo de tomada de decisão política nos cargos que ocupou enquanto ministro das Finanças e governador do Banco de Portugal", disse Mário Centeno, em declarações à agência Lusa.

O governante considerou ainda que Miguel Beleza desafiava os seus interlocutores "com inteligência e profundo sentido de humor", sublinhando o "conhecimento ímpar sobre ciência económica" do ministro das Finanças do XI Governo Constitucional, liderado por Cavaco Silva (PSD).