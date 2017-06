Confederações

Raphaël Guerreiro e Eliseu falharam hoje o treino da seleção portuguesa de futebol, em São Petersburgo, e poderão obrigar Fernando Santos a ter que 'inventar' um defesa esquerdo para o duelo com a Nova Zelândia, da Taça das Confederações.

Guerreiro, o habitual titular, está a recuperar de uma lesão no pé esquerdo, sofrida no jogo com Rússia (1-0), e é baixa certa para a partida da terceira e última jornada do Grupo A, enquanto Eliseu está com gripe.

Caso o jogador do Benfica não consiga recuperar, o selecionador Fernando Santos vai ser obrigado a adaptar um jogador ao lado esquerda de defesa, com Nelson Semedo, lateral direito, a ser, à partida, o principal candidato.