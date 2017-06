Actualidade

O crescimento do nível de atividade da zona euro desacelerou em junho e desceu para o nível mais baixo dos últimos cinco meses, de acordo com as mais recentes estimativas da Markit hoje divulgadas.

Segundo a empresa de serviços de informação financeira Markit, a estimativa do PMI (Purchasing Managers Index) composto da atividade total da zona euro em junho desceu para 55,7 pontos, o nível mais baixo dos últimos cinco meses, contra 56,8 pontos em maio e quebrando a tendência de alta.

Apesar deste recuo em junho, a zona euro registou no segundo trimestre o maior crescimento económico trimestral desde 2011.