Óbito/Miguel Beleza

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, recordou hoje o economista e antigo ministro das Finanças Miguel Beleza, que morreu na quinta-feira, como uma "vida fulgurante", de "espírito independente" e serviço ao país.

"Miguel Beleza teve uma vida fulgurante, que acaba demasiado cedo. Como professor de Economia, responsável no FMI [Fundo Monetário Internacional], ministro das Finanças ou governador do Banco de Portugal, foi um espírito independente, com um humor marcante, e um espírito de serviço ao nosso país", declarou Assunção Cristas.

A líder centrista expressou condolências à família de Miguel Beleza, à sua universidade e "aos amigos que soube fazer em todos os quadrantes e pelo mundo".