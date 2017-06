Óbito/Miguel Beleza

O governador do Banco de Portugal (BdP) expressou hoje um "voto de profundo pesar" à família de Miguel Beleza, que morreu na quinta-feira, recordando-o como "um dos mais notáveis economistas portugueses do século XX".

Em comunicado, Carlos Costa escreve que, enquanto ministro das Finanças do XI Governo Constitucional e governador do Banco de Portugal, entre 1992 e 1994, Miguel Beleza "desempenhou um papel fundamental na adesão de Portugal à União Económica e Monetária e, consequentemente, na adoção do euro como moeda, projeto de que se orgulhava, que orgulha o Banco de Portugal e pelo qual afirmou que gostaria de ser reconhecido".

Descrito como um "amigo do Banco de Portugal", Miguel Beleza é apontado como tendo sido governador "num momento crítico para a economia portuguesa e para a economia da área do euro, ocupando-se da gestão da desvalorização do escudo num contexto de profunda instabilidade macroeconómica".